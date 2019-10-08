Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davasını izleyen gazeteci: Trump kafanızı mı karıştırdı? Halkbank cezası henüz kesilmedi /08 Ekim 2019 09:33

Zarrab davasını izleyen gazeteci: Trump kafanızı mı karıştırdı? Halkbank cezası henüz kesilmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidinin ardından Rıza Sarraf davası ve Halkbank bir kez daha gündeme geldi.

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ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettikleri, dolandırıcılık ve para aklama gibi suçlamalar nedeniyle, İran asıllı iş adamı Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Atilla’nın yargılanıp, Atilla’nın hapis cezası almasıyla sonuçlanan ‘Zarrab davası’nda, Halkbank’a ABD Hazine Bakanlığı tarafından herhangi bir ceza kesilmemesi, ABD Başkanı Trump’ın ‘tehdit’ tweeti nedeniyle yeniden gündeme geldi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların Halkbank üzerinden delindiği iddialarına rağmen, ABD Hazine Bakanlığı tarafından herhangi bir ceza kesilmemesini, Trump’ın Türkiye’ye yönelik, ‘ekonomisini bir kez daha mahvederim’ tweetinin ardından gündeme taşıyan, Zarrab davasını yakından izleyen gazeteci Adam Klasfeld, “Trump’ın Türkiye’ye tehdidi kafamı karıştırdı. Hazine Bakanlığı, İran’ın para aklamada dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle Halkbank’a herhangi bir ceza kesmiş değil. Uzmanlar geçen yıl bana, cezanın (Türkiye’nin) ekonomisini mahvedebileceğini söylemişti” diye yazdı.

Bu konuda peş peşe tweetler atan Klasfeld, “Para aklama dolandırıcılığında başı çeken altın tüccarı Reza Zarrab, İstanbul’daki Trump Towers’da yaşıyordu ve Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müttefikiydi. New York eski Belediye Başkanı Giuliani, Zarrab’ı Beyaz Saray ile Erdoğan arasında yarı resmi arabulucu rolüyle temsil etti” yorumunu yaptı.

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