Zarrab’ın kuryesi ABD basınına konuştu

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlandığı soruşturmada itirafçı olarak tanık sandalyesine oturan Reza Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan, ABD basınına konuştu.

Courthousenews.com adlı sitede yer alan habere göre, 2006 yılında Zarrab’ın koruması olarak işe başladığını, 2008 yılında ise kuryeliğini yapmaya başlayan Karahan, İran’a dönük yaptırımların delinmesiyle ilişkili işlemlerde, altın ve nakit para dolu valizlerle ödemelere aracılık etti. Karahan, daha sonra, Zarrab’ın şirketlerinin vekili olarak banka havalelerine imza attı.

“KORKMA, HÜKÜMET DE İŞİN İÇİNDE” Courthouse News ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) bünyesindeki gazetecilere konuşan Karahan, Zarrab’ın kendisine “Türk yetkililerle ilgili korkacak hiçbir şey yok, Hükümet de bu işin içinde” dediğini aktardı.

Karahan, bu söze inanmadığını belirtmesi üzerine Zarrab’ın “Yakında görürsün” dediğini söyledi.

“YÜZDE 8 KOMİSYONUN YARISI SİYASETÇİLERE” ABD’de Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın yargılandığı davada savcılar, 2010 ile 2015 yılları arasında Zarrab’ın ABD’nin İran’a dönük yaptırımlarını delerek en az 20 milyar dolarlık para transferi yaptığını öne sürmüşlerdi.

Basına sızdırılan ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ait belgelere göre, Karahan, Türk yetkililere Zarrab’ın yüzde 8 komisyonla çalıştığını söylemişti. Daha önce Türk basınında çıkan açıklamasında Karahan, yüzde 8’lik komisyonun yarısını kendine, yarısını da siyasetçilere verdiğini söylemişti.







Karahan, Zarrab’ın itiraflarının gerçeğin sadece bir bölümünü yansıttığını, yaptırımları delen işlemlerin davada söylenenden daha erken tarihte başladığını ve daha ileri tarihe kadar sürdüğünü, daha fazla kişi ile ülkeyi içerdiğini iddia etti.





Karahan, 2008-2013 yılları arasında İran, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de dahil olduğu ülkelere altın ve nakit para taşıdığını, Zarrab’ın talimatı doğrultusunda para aklamak için paravan şirketler kurduğunu söyledi. Karahan, bu iddialarına ilişkin banka kayıtları, seyahat belgeleri, fotoğraflar ve başka kanıtlar sundu.





AHMEDİNEJAD İLE ZARRAB BULUŞTU İDDİASI

Karahan, 2011 yılında İran’ın başkenti Tahran’da bir otelde Zarrab ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın bir araya geldiğini, görüşmenin 20 dakika sürdüğünü, kendisinin de görüşme sırasında otel dışında beklediğini, bu görüşmede Zarrab’ın Ahmedinejad’a rüşvet verdiği izlenimini edindiğini söyledi.





Karahan ayrıca, kendisiyle beraber 22 kişilik ekibin, en az 200 ton altın taşıdıklarını, her bir kişinin günde 20-30 kilo altının olduğu ikişer valiz taşıdığını, her valiz için 500 dolar aldıklarını dile getirdi.





Karahan, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Zarrab’dan rüşvet aldığını ancak ABD’de yargılanan Hakan Atilla’nın ise masum olduğuna inandığını belirtti.