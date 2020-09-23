Zarrab rüşveti Meclis gündeminde: Türkiye bu belgeleri istedi mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, FinCEN belgelerini Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, "Türkiye, 800 milyon dolarlık rüşvet belgelerini istemiş midir?" diye sordu.

Ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü ortaya çıkaran ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ait belgeler dünya gündemindeki yerini koruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Maraş Milletvekili Ali Öztunç, FinCEN belgelerinde adı geçen Reza Zarrab'la ilişkili rüşveti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

Tüm dünyada 2 trilyon dolarlık para transferi yapan 20 ismin arasında Reza Zarrab'ında yer aldığını belirten Öztunç, belgelere göre kara para trafiğinin Türkiye hattında 20 milyar dolarlık bir trafik mevcutken, bu para ticaretinde 800 milyon dolar da rüşvet dağıtıldığının altını çizdi.





Öztunç Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede, "Türkiye, 800 milyon dolarlık rüşvet belgelerini istemiş midir?" diye sordu.





'ADI GEÇENLERLE İLGİLİ MASAK HERHANGİ BİR İŞLEM YAPTI MI?'





Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde şu sorular yöneltildi:





"Türkiye, ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'ndan (FinCEN) 20 milyar dolarlık para aklama ve 800 milyon dolarlık rüşvet belgelerini istemiş midir? İstemiş ise bu konuda ne tür bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? İstememiş ise neden istenmemiştir?"





"FinCEN’in açıkladığı belgelerde isimleri geçen kişi ve kuruluşlar hakkında MASAK herhangi bir çalışma yapmış mıdır? Para trafiğine aracılık eden ve rüşvet alanlar kimlerdir? Bu kişiler arasında devlet kademesinde görev yapmış veya hala görevde olan bakan ve bürokrat var mıdır?"