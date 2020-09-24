Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın kuryesinin Albayrak'la ilgili itiraflarına erişim engeli /24 Eylül 2020 11:22

Zarrab'ın kuryesinin Albayrak'la ilgili itiraflarına erişim engeli

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Zarrab’a banka hesabı açtırdığı yönündeki habere erişim engeli getirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a uyguladığı ambargoyu deldiği gerekçesiyle Mart 2016’ta tutuklanan İran asıllı Reza Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan, yaklaşık 20 milyar dolarlık kara para aklama olayında “Türk hükümetinin de işin içinde” olduğunu söyledi.

courthousenews.com sitesine ilk İngilizce röportaj veren kurye Karahan, Reza Zarrab’ın içinde bulunduğu kara para ağıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Zarrab’ın planına karıştığını belirten Karahan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Zarrab’a banka hesabı açtırdığını ve Zarrab’ın kendisine “Türk yetkililer de işin içinde. Korkulacak hiçbir şey yok.” dediği iddiasında bulundu. Karahan ayrıca, Zarrab’ın kendisine bu konuda güvence verdiğini de sözlerine ekledi. Adem Karahan, Zarrab adına çantalarda para ve altın taşıdığını, daha sonra bu işin büyüdüğünü ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının bu şekilde delindiğini söyledi.

Bu haberin yayılmasının ardından AKP yönetimi yine erişime engel yoluna başvurdu. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu haberlere erişim yasağı getirdi.
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