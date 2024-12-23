Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın uçağındaki devrim muhafızları ve Erdoğan'ın esas korkusu /23 Aralık 2024 16:14

Zarrab'ın uçağındaki devrim muhafızları ve Erdoğan'ın esas korkusu

17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet iddialarının yıl dönümünde, gazeteci Adem Yavuz Arslan yine ses getirecek bir haber çalışmasına imza attı.

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Gazeteci Adem Yavuz Arslan kendi Youtube kanalında 17-25 Aralık olaylarının önemli aktörü Rıza Zarrab, dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın merkezde olduğu önemli iddiaları gündeme taşıdı.

Bu haber çalışmasına göre; 1 Ocak 2013 günü , Gana'dan İstanbul'a gelen 1.5 ton altın taşıyan uçağın hikayesi Erdoğan rejiminin kirli dünyasına dair çok önemli bir ipucu veriyor.

Sahte evraklarla taşınan 65 milyon dolarlık altının taşınması sırasında sürece nezaret eden iki devrim muhafızının hikayesi ilkkez ortaya çıkıyor.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın talimatıyla kaçırılan altınlara nezaret eden devrim muhafızları olayın basit bir kaçakçılık olmadığını gösteriyor.Bu durum Erdoğan'ın günün birinde terörün finansmanı ile suçlanması endişesini büyütüyor.

Çarpıcı detaylara aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz!


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