Samanyolu Haber /Gündem / Zaten 22 avukatı olan İller Bankası dışarıdan hukuk bürosu tuttu /24 Aralık 2021 10:21

Zaten 22 avukatı olan İller Bankası dışarıdan hukuk bürosu tuttu

İller Bankası, bankada görevli 22 avukat olmasına rağmen bir hukuk bürosu ile anlaşıp, 380 bin lira ödedi. Sayıştay, “Bankada 22 avukat varken, dışarıdan hukuki hizmet alınıp para ödenmesi, kamu kaynaklarının israfıdır” dedi.

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Sözcü'den ALi Ekber Ertürk'ün haberine göre, İller Bankası, görevli 22 avukatı olmasına rağmen bir hukuk bürosu ile anlaşıp, 380 bin lira ödedi. Bankada görevli avukatların her birine yıl boyunca 64 dosya düştüğü ve banka avukatlarının bu davaları takip edip sonuçlandırma konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip oldukları belirlendi. Sayıştay, “Bankada 22 avukat varken, dışarıdan hukuki hizmet alınıp para ödenmesi, kamu kaynaklarının israfıdır” dedi. TBMM'ye sunulan İller Bankası raporunda şu bilgiler yer aldı:

İKİ SÖZLEŞME 300 BİN TL

“Banka ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarda bankayı temsilen kurum da 22 avukat olmasına rağmen avukatlık hizmet alımı yoluna gidilmiştir. Bir avukatlık ve danışmanlık firması ile önce 4 ay süreli 80 bin lira bedelle, sonra da aynı firma ile 12 ay süreli ve 300 bin lira bedelle sözleşme imzalanmıştır.

Bankada daimi avukat kadrosundaki kişilerin bir yıl boyunca 1395 adet dava dosyası takip ettikleri ve avukat başına yıllık 64 adet dava düştüğü, avukatların davaları takip edebilecek düzeyde bilgi ve deneyime sahip olduğu görülmüştür.

Hukuk bürosunca takip edilen dosyalar incelendiğinde, bu davalara bankadaki 22 avukatın üstlenebileceği kanaatine varılmıştır. 22 avukat olmasına rağmen, ayrıca dışarıdan avukat alımı yoluna gidilmesinin kurum kaynaklarının israfı anlamına geleceği değerlendirilmektedir.”
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