Gazeteduvar'da yer alan kulis habere göre Erdoğan'ın zayıf karnı damadı Berat Albayrak denildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de iktidara dönük eleştirilerinde en çok hedef aldığı ismin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu görüyoruz. İki lider de Albayrak’a dönük eleştirilerinde her zaman “damat” ifadesini kullanıyor, toplum gerçeklerinden uzak olduğunu söyledikleri Albayrak için “Sosyete damat” deniliyor. Ülke ekonomisi açısından bir “milli güvenlik sorunu” haline geldiği iddia edilen Albayrak için birçok kez görevden alınması çağrısı yapıldı. Akşener, “Ekonomik paket açacağınıza damadı paketleyin” derken Kılıçdaroğlu en son, “Sosyete damadın görevine son ver; toplum da senin parti tabanın da rahatlayacak” diye seslendi. CHP ve İYİ Parti kaynaklarından öğrendiğimize göre eleştirilerdeki “damat” vurgusunun arka planında çok kapsamlı kamuoyu araştırmaları ve odak grup çalışmaları bulunuyor. Söz konusu çalışmaların sonucuna göre Erdoğan’ın en zayıf yönü damadı Berat Albayrak’ın bakan olması. Araştırmalara göre bu durumdan muhalefet bir yana AK Parti’ye oy veren seçmen de ciddi rahatsızlık duyuyor. İki lider de bu tespitlere dayanarak Erdoğan’ı en zayıf yönünden vurarak AK Parti seçmenini etkilemeye çalışıyor.