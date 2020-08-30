Samanyolu Haber /Gündem / Zayıf karnı damadı /30 Ağustos 2020 13:59

Zayıf karnı damadı

Muhalefet liderlerinin Tayyip Erdoğan'ı damadı Berat Albayrak üzerinden hedef almalarının, kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'ın zayıf noktasının damadı olduğunun ortaya çıkmasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

Gazeteduvar'da yer alan kulis habere göre Erdoğan'ın zayıf karnı damadı Berat Albayrak denildi.
Sitede yer alan haber şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de iktidara dönük eleştirilerinde en çok hedef aldığı ismin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu görüyoruz. İki lider de Albayrak’a dönük eleştirilerinde her zaman “damat” ifadesini kullanıyor, toplum gerçeklerinden uzak olduğunu söyledikleri Albayrak için “Sosyete damat” deniliyor. Ülke ekonomisi açısından bir “milli güvenlik sorunu” haline geldiği iddia edilen Albayrak için birçok kez görevden alınması çağrısı yapıldı. Akşener, “Ekonomik paket açacağınıza damadı paketleyin” derken Kılıçdaroğlu en son, “Sosyete damadın görevine son ver; toplum da senin parti tabanın da rahatlayacak” diye seslendi. CHP ve İYİ Parti kaynaklarından öğrendiğimize göre eleştirilerdeki “damat” vurgusunun arka planında çok kapsamlı kamuoyu araştırmaları ve odak grup çalışmaları bulunuyor. Söz konusu çalışmaların sonucuna göre Erdoğan’ın en zayıf yönü damadı Berat Albayrak’ın bakan olması. Araştırmalara göre bu durumdan muhalefet bir yana AK Parti’ye oy veren seçmen de ciddi rahatsızlık duyuyor. İki lider de bu tespitlere dayanarak Erdoğan’ı en zayıf yönünden vurarak AK Parti seçmenini etkilemeye çalışıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zayıf karnı damadı Sonraki Haber >>

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:24