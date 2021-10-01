Samanyolu Haber /Sağlık / Zayıflama ameliyatı olan erkeklerde ölüm riski daha yüksek /01 Ekim 2021 11:33

Zayıflama ameliyatı olan erkeklerde ölüm riski daha yüksek

Avusturya’da yapılan bir araştırma aşırı kilolardan kurtulmak için bıçak altına yatan erkeklerin, kadınlara oranla hayatlarını kaybetme risklerinin beş misli daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Viyana Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada, aşırı kilolarından kurtulmak için son 10 yılda ameliyat olan 19 bin kişinin dosyası mercek altına alındı.

Buna göre, aşırı kilolu erkek hastaların, aşırı kilolu kadınlara oranla geçirdikleri ameliyatın ardından 30 gün içinde hayatlarını kaybetme riski 5 misli daha fazla.

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On yıllık verilerin analiz edildiği araştırma, özellikle yaşlı erkeklerin ameliyat sırasında kalp ve damar hastalıklarıyla, tip 2 diyabet hastalıklarından mağdur olma olasılığının kadınlara oranla fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, aşırı kilolardan kurtulmak için 2010 ila 2020 yılları arasında “bariatrik cerrahi” operasyonu geçirenler içinde yüzde 2’den azı 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Yine aynı araştırmaya göre aşırı kilodan kurtulma için bıçak altına yatmayı tercih eden kadınların oranı yüzde 70.

2010 ila 2018 arasında 14 bin 681 kadın, 5 bin 220 erkek aşı kilolardan kurtulma için “bariatrik cerrahi” operasyonu geçirdi.
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