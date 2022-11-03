Samanyolu Haber /Politika / Zehir zemberek sözlerle istifa eden eski AKP'li CHP'ye katıldı /03 Kasım 2022 11:11

Zehir zemberek sözlerle istifa eden eski AKP'li CHP'ye katıldı

AKP’den zehir zemberek sözlerle istifa eden Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar, CHP'ye katıldı.

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AKP’den istifa ederek bağımsız olan Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar, CHP saflarına geçti.

Nisan ayında “Ben orada artık bu şekilde durmak istemiyorum. 18 encümen var, hiçbir kararda bize danışılmıyor. En iyisi oradan çıkmak daha mantıklı” şeklinde sözlerle istifasını açıklayan Kanar, CHP’ye geçti.

Münir Kanar’a parti rozeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Kanar'ın CHP'ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ederek partimize katılım sağlayan Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar'a rozetini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Viranşehir için, partimiz için hayırlı uğurlu olsun."

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

AKP listelerinden Viranşehir Belediye Meclisi Üyesi seçilen Münir Kanar, nisan ayında “Seçilmişlerin belediye iç işleyişinde etkilerinin olmadığı, seçim bölgelerine bir çöp konteyneri gönderemeyecek kadar aciz olan bir yerde siyaset yapmayı doğru bulmadığım için parti üyeliğinden istifa edip meclis üyesi görevimi bağımsız olarak sürdüreceğim" açıklaması yaparak partisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.
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