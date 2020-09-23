Samanyolu Haber /Dünya / Zehirlenen Navalny Berlin'de taburcu oldu /23 Eylül 2020 11:39

Zehirlenen Navalny Berlin'de taburcu oldu

Noviçok sinir gazı ile zehirlendikten sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, durumunun düzelmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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Berlin'deki Charite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 32 günlük yatılı bakımın ardından Navalny'nin durumunun hastaneden çıkacak seviyede iyileştiği ve salı günü taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Hastanın durumunun olumlu yönde seyri ve mevcut durumuna bağlı olarak, kendisini tedavi eden hekimler, tam iyileşmenin mümkün olduğu inancını taşımakla birlikte zehirlenmenin olası uzun vadeli etkilerini görmek için henüz çok erken olduğu görüşünde." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert rakibi konumundaki Aleksey Navalny, 20 Ağustos'ta Rusya'da bir iç hat uçuşu sırasında fenalaştıktan sonra Berlin'e nakledildi.

Alman uzmanlar 44 yaşındaki Navalny'nin Sovyet döneminden kalma bir sinir gazı ile zehirlendiği kanısına vardı.

Navalny, bir panzehirle tedavi edildiği için iki haftadan fazla komada tutuldu.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalny'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirdi.

Bu arada Navalny'nin ülkesine ne zaman döneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
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