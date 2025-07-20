Samanyolu Haber /Dünya / Zehirlenen Netanyahu tedavi altına alındı /20 Temmuz 2025 17:37

Zehirlenen Netanyahu tedavi altına alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gıda zehirlenmesi nedeniyle bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ve üç gün boyunca evinde dinleneceği açıklandı.

3 GÜN BOYUNCA EVİNDE DİNLENECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi’nden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Netanyahu’nun gıda zehirlenmesi geçirdiği ve üç gün boyunca evinde dinlenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun gece rahatsızlanmasının ardından “Hadassah Ein Kerem İç Hastalıkları Bölümü Başkanı Profesör Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiği” bildirildi.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU TEŞHİSİ
Açıklamada, “Bozuk gıda yemekten kaynaklanan bir bağırsak enfeksiyonundan muzdarip olduğu tespit edildi. İleri tetkiklerin ardından Başbakan'ın durumu iyi olarak değerlendirildi ve şu anda hastalığa bağlı dehidrasyon nedeniyle IV sıvı alıyor. Doktorlarının talimatları doğrultusunda Başbakan önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve ülke işlerini buradan yönetecek” denildi.
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