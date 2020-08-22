Zehirlenen Rus muhalif komada Almanya'ya götürüldü

Omsk'daki hastanedeki doktorlar, Navalni uçağa bindirilmek üzere tahliye edilmeden önce yaptığı son açıklamada muhalif liderin suni komaya sokulduğunu ancak beyninin stabil durumda olduğunu ve ölüm tehlikesinin düştüğünü bildirdi.







Reuters'a konuşan bir görgü tanığı Navalni'nin yerel saat ile sabah 3'te Omsk Havalimanı'na bir ambulans ile nakliye edildiğini ve bindirildiği uçağın 2 saat sonra havalandığını söyledi. Almanya'ya giden uçağa Navalni'nin eşi Yulia ve sözcüsü Kira Yarmiş'in de bindiği belirtildi.





Yarmiş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aleksey'in hayatı ve sağlığı için savaş şimdi başlıyor ve gidecek uzun bir yolumuz var, ancak en azından ilk adım atıldı" yazdı.





Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, perşembe günü bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.





Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.