Zehirlenme faciası: Aileye refakat edenler de hastalandı!

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde rahatsızlanan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.













Ekiplerin otelden aldığı numuneler incelemeye gönderildi. Turistlerin otelin 4. katında, Böcek ailesinin ise 1. katta konakladığı belirlendi.













ANNE ÇİĞDEM BÖCEK'İN İFADESİ

Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek’in, hastanede tedavi görürken verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi.









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, otelde kalan üç turistin de dün gün içinde fenalaştığı tespit edildi.Turistler Mustafa Taamart, Ayoub Hamraoui ve Reda Fakhri'nin 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.Üç turistin aynı gün boyunca aynı noktalarda bulundukları, aynı yiyecekleri tükettikleri ve otelde yalnızca damacana sudan içtikleri tespit edildi.- Mustafa Taamart gece 02.00 sıralarında fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldü.- Reda Fakhri sabah 05.00'te mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu.- Onlara refakat eden Ayoub Hamraoui'nin kalp ritminin düşmesi üzerine bugün tedavi altına alındığı açıklandı.İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, üç turistin de durumlarının iyiye gittiğini duyurdu.Otel yönetimi, yalnızca kapalı su servisi yaptıklarını ve yiyecek ikramında bulunmadıklarını açıkladı. Ancak yapılan denetimlerde otelde gerçekleşen ilaçlamaya dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın yalnızca giriş katındaki bir odada yapıldığı ortaya çıktı. Kullanılan bazı maddelerin insan sağlığına zararlı olabileceği şüphesi araştırılıyor.Otel mühürlenirken AFAD ekipleri de binada inceleme yaptı.Soruşturma kapsamında otel yetkilisi, seyyar midyeci, lokumcu ve bazı restoran çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin çoğunun geçmişte çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.Böcek:-Ailesiyle 9 Kasım'da İstanbul'a geldiklerini,-Otelin yakınındaki çeşitli restoranlarda yemek yediklerini,-11 Kasım'da Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye aldıklarını,-Aynı gün bir kokoreççi ve bir lokumcudan da yiyecek tükettiklerini,-12 Kasım gecesi ailece mide bulantısıyla uyandıklarını,-13 Kasım'da ambulansla hastaneye götürüldüklerini anlattı.Şu an hem ölüm nedenleri hem de diğer vakaların bağlantısı araştırılıyor. Oteldeki tüm numunelerin laboratuvar sonuçları bekleniyor.