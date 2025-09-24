Samanyolu Haber /Gündem / Zehirlenme korkusu: Diğer liderler sürahiden; Erdoğan, Türkiye’den getirtilen özel sudan içti /24 Eylül 2025 18:13

Zehirlenme korkusu: Diğer liderler sürahiden; Erdoğan, Türkiye’den getirtilen özel sudan içti

Gazeteci Alican Uludağ, yaptığı paylaşımda ABD'de Erdoğan'ı zehirleme girişimine karşı özel tedbir alındığını öne sürdü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı. BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu. Erdoğan’ın burada zehirlenme girişimine karşı önlem aldığı ve Türkiye’den getirtilen özel sudan içtiği öne sürüldü.

Gazeteci Alican Uludağ, yaptığı paylaşımda ABD’de Erdoğan’ı zehirleme girişimine karşı özel tedbir alındığını belirterek şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı.

DİĞER LİDERLER ÖNLERİNDEKİ SÜRAHİDEN SU İÇTİ

Toplantıya, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır’ı temsilen devlet veya hükûmet başkanları katıldı.

Toplantı sırasında Erdoğan ve Trump dışındaki liderler, önlerine konulan sürahideki suyu kullandı.

ERDOĞAN İÇİN TÜRKİYE’DEN ÖZEL SU

Ancak Erdoğan için Türkiye’den özel su getirilmesi dikkat çekti. Bu, Erdoğan’a yönelik olası bir zehirlenme girişimine karşı bir önlem oldu. Trump da kendisine getirilen ağzı kapalı bardakdaki suyu kullandı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zehirlenme korkusu: Diğer liderler sürahiden; Erdoğan,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:06