Zehirlenme korkusu: Diğer liderler sürahiden; Erdoğan, Türkiye’den getirtilen özel sudan içti





DİĞER LİDERLER ÖNLERİNDEKİ SÜRAHİDEN SU İÇTİ





ERDOĞAN İÇİN TÜRKİYE’DEN ÖZEL SU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı. BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu. Erdoğan’ın burada zehirlenme girişimine karşı önlem aldığı ve Türkiye’den getirtilen özel sudan içtiği öne sürüldü.Gazeteci Alican Uludağ, yaptığı paylaşımda ABD’de Erdoğan’ı zehirleme girişimine karşı özel tedbir alındığını belirterek şunları kaydetti:“Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı.Toplantıya, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır’ı temsilen devlet veya hükûmet başkanları katıldı.Toplantı sırasında Erdoğan ve Trump dışındaki liderler, önlerine konulan sürahideki suyu kullandı.Ancak Erdoğan için Türkiye’den özel su getirilmesi dikkat çekti. Bu, Erdoğan’a yönelik olası bir zehirlenme girişimine karşı bir önlem oldu. Trump da kendisine getirilen ağzı kapalı bardakdaki suyu kullandı.”