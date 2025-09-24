Zehirlenme korkusu: Diğer liderler sürahiden; Erdoğan, Türkiye’den getirtilen özel sudan içti

Gazeteci Alican Uludağ, yaptığı paylaşımda ABD’de Erdoğan’ı zehirleme girişimine karşı özel tedbir alındığını belirterek şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı.
DİĞER LİDERLER ÖNLERİNDEKİ SÜRAHİDEN SU İÇTİ
Toplantıya, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır’ı temsilen devlet veya hükûmet başkanları katıldı.
Toplantı sırasında Erdoğan ve Trump dışındaki liderler, önlerine konulan sürahideki suyu kullandı.
ERDOĞAN İÇİN TÜRKİYE’DEN ÖZEL SU
Ancak Erdoğan için Türkiye’den özel su getirilmesi dikkat çekti. Bu, Erdoğan’a yönelik olası bir zehirlenme girişimine karşı bir önlem oldu. Trump da kendisine getirilen ağzı kapalı bardakdaki suyu kullandı.”