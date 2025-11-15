Samanyolu Haber /Gündem / Zehirlenme şüphesiyle 3 kişinin öldüğü otel boşaltıldı /15 Kasım 2025 22:35

Zehirlenme şüphesiyle 3 kişinin öldüğü otel boşaltıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 turistin de hastanede tedavi altına alınmasının ardından polisin incelemesi tamamlandı. İncelemenin ardından otel boşaltıldı, konaklayan müşteriler farklı otellere yerleştirildi.

SHABER3.COM

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel boşaltıldı,burada konaklayan müşteriler farklı otellere yerleştirildi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı.

Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü.

Otel boşaltılarak burada konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bugün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.
