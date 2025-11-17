Zehirlenmelerin ardındaki şüpheli gün yüzüne çıkıyor: 'Alüminyum fosfit'

Adli Tıp, anne ve çocukların kanında bu maddeye ait izleri araştırırken, ilaçlamayı yapan firma çalışanının sertifikasız olduğu ve Türkiye’de aynı madde nedeniyle daha önce de ölümler yaşandığı ortaya çıktı. Ankara’da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti.



İstanbul Fatih’te anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği “gıda zehirlenmesi” şüpheli ölümlerle ilgili yapılan çalışmalar sürüyor. Ailenin kaldığı otelde giriş kattaki bir odada tahtakurusu için yapılan ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfitin, banyo boşluğundaki havalandırma aracılığıyla ailenin odasına sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.



Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan “alüminyum fosfit” içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan “alüminyum fosfit” maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda “pestisit” adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceği ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.



Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek’in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek’in tedavisinin “alüminyum fosfit” zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında “alüminyum fosfit” maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi. EMNİYETTE İŞLEMLER TAMAMLANDI İstanbul’da 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ‘gıda zehirlenmesi’ iddialarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreççi E.E. ve lokum satıcısı F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye refakat eden 3’üncü kişi de kalp ritmindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındı. Polis ekipleri dün otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.



OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ



Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11’e yükseldi.



OTEL MÜHÜRLENDİ



Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 3 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı. Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.



4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEKV EDİLDİ



Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy’de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreçci E.E. ve lokum satıcısı F.T. adliyeye sevk edildi.