Zehirlenmelerin sebebi belli oldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dün akşamdan bu yana artan ve ıspanaktan olduğu düşünülen zehirlenmelere dair açıklama yaptı.





Açıklamada, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır." denildi.





İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarına ilişkin dün öğle saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama gelmiş, zehirlenenlerin sayısı 44 olarak açıklanmıştı.





Akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gidenlerin sayısı artmaya devam etti.