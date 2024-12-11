Samanyolu Haber /Gündem / Zehirli fıstıklar kime yedirilecek: İtalya ve Almanya'dan sonra Bulgaristan da iade etti /11 Aralık 2024 10:36

Zehirli fıstıklar kime yedirilecek: İtalya ve Almanya'dan sonra Bulgaristan da iade etti

Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda aflatoksin bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı artıyor. İtalya ve Almanya'dan sonra Bulgaristan da Türkiye'den giden Antep fıstıklarını iade etti.

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İtalya ve Almanya'ya ihraç edilen Antep fıstığında karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksin tespit edilmiş ve geri gönderilmişti. Şimdi de Bulgaristan ihraç ettiği Antep fıstıklarını Türkiye'ye iade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında, Türkiye’den Bulgaristan'a giden kavrulmuş Antep fıstıklarının ‘ciddi’ uyarısıyla tekrar gönderildiği duyuruldu.

AFLATOKSİN B1 TESPİT EDİLDİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730668 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kavrulmuş Antep fıstıklarında "Aflatoksin B1" tespit edildiği belirtildi.

RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8,0 mg/kg - ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar kavrulmuş Antep fıstıklarında 25,6+/-7,7 mg/kg - ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 10,0 mg/kg - ppm olması gereken Aflatoksin toplamı miktarı ise 28,7+/-7,8 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

AFLATOKSİN NEDİR?
Aflatoksin, Aspergillus türü mantarlar tarafından üretilen toksik bileşiklerdir ve genellikle kuruyemişler, tahıllar ve yağlı tohumlar gibi tarımsal ürünlerde bulunur. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan bu toksinler, özellikle karaciğer kanseri riskini artıran kanserojen özellikleri nedeniyle gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu sebeple, gıda ürünlerinin aflatoksin seviyelerinin titizlikle izlenmesi, tüketici sağlığı ve tarımsal ihracat açısından büyük önem taşıyor.
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