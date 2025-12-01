Zehra Kınık davasında ilginç erteleme kararı!

4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak4 yıl 2 aylık hapis cezası bozuldu: Zehra Kınık yeniden yargılanacak





Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, geçen yıl Beykoz Kavacık’ta otomobiliyle, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yere düşmesi sonucu geçirdiği iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, 1 günlük gözaltının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporlarında Kınık’ın asli kusurlu olarak belirlendiği kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda bulunan 2 kişi de yaralanmıştı.





Kaldırımda bulunan yaralılardan birinin şikayetçi olmaması, diğerinin de kovuşturma aşamasında şikayetini geri çekmesi üzerine Kınık, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmakla yargılanmış ve 1/6 oranındaki hakkaniyet indiriminin de uygulanmasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı, hem Kınık, hem de hakkaniyet indirimi uygulanmasına itiraz eden Barlaşçeki’nin annesi Hasret Doğan istinafa taşımıştı.





Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazasına ilişkin dava 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden görüldü. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada karar çıkmadı. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, yaralıların şikayetlerini geri çekmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi (İstinaf) tarafından bozulmuştu. Mahkeme, Zehra Kınık’ın sadece, taksirle bir kişinin ölümüne neden olmaktan cezalandırılması gerektiği belirtmişti.Bozma kararının ardından ilk duruşma bu sabah Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya Fatıma Zehra Kınık Demir, avukatı, kazada ölen Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan ve avukatı Uysal Uğurlu katıldı. Eski savunmalarını tekrar eden Zehra Kınık, kentisinin motosiklete çarpmadığını, gereken özeni gösterdiğini belirterek aileye sabır diledi, "Üzgünüm" dedi. Kınık'ın avukatı da savunma için süre istedi. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.Bu süreçte, dosyada yaralı olarak yer alan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk şikayetlerini geri çekmişti. Ayrıca, Kınık tarafından Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan’a PTT üzerinden manevi tazminat adı altında 500 bin TL gönderilmişti. Doğan ise duruma tepki göstermiş ve şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirtmiş, "Oğlum için de 15 aydır adalet sağlanmadı. Manevi tazminat yatırıldı 500 bin lira PTT’den ismime. Ben manevi tazminat talebinde bulunmadım ama her seferinde parayla bir şeyleri yapabileceklerini düşünüyorlar galiba. Bu iş öyle bir şey değil. Parayla ölçülemez benim evladımın yaşam hakkı. Ben evladımın yaşam hakkını savunuyorum ve şikayetimden, davamdan vazgeçmeyeceğim. 15 aydır acı içinde kıvranıyorum ve 15 aydır benim oğlum hayatta değil" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.