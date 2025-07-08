Samanyolu Haber /Gündem / Zehra Kınık olayında flaş gelişme: 17 yaşında ölen gencin babası şikayetini çekti /08 Temmuz 2025 10:09

Zehra Kınık olayında flaş gelişme: 17 yaşında ölen gencin babası şikayetini çekti

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, kullandığı otomobil ile 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebebiyet verdi. Asli kusurlu çıkan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Kınık'tan baba Serdal Barlasçeki şikayetini geri çekti. 17 yaşındaki çocuğun annesi Hasret Doğan'ın şikayeti devam ediyor.

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6 Şubat depremlerinde Kızılay'ın çadır sattığı sırada başkanı olan Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024'te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin vefat etmesine ve üç kişinin de yaralanmasına neden oldu.

15 yıla kadar hapsi istenen ve asli kusurlu olduğu raporla belirlenen Kınık Demir, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Kınık Demir'in yurt dışı yasağının devam etmesine ve ehliyetine de iki yıl el koyulmasına karar verdi.

Hem Kınık Demir hem de Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı.

OĞLUNUN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDEN BEŞ GÜN ÖNCE
Oğlunun ölüm yıldönümünden beş gün önce de baba Serdal Barlasçeki, Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını mahkemeye bildirdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Serdal Barlasçeki, dilekçesinde şunları yazdı:

“Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum”

KAN PARASI İDDİASI
Anne Hasret Doğan, Kınık ailesinin şikayetini geri çekmesi için kan parası teklif ettiğini iddia etmişti.

Parayı reddeden Doğan, oğlu için adalet mücadelesini sürdüreceğini söylemişti. Doğan şunları ifade etmişti:

"Her gün ölüp ölüp diriliyorum. Ayrıca; bu şahıslar canım oğlumu hayattan kopardığıyla yetinmeyip, her duruşmada vicdanın asla kabul etmeyeceği bir şekilde, oğlumu dahi suçladılar. Benim çocuğumu düşerken arkadaşına sarılamadığı için suçladılar… Adalet hâlâ sağlanmadı! Hâlâ ailesiyle geziyor, birlikte kahvaltı yapıyor, mitinglere gidip aile fotoğrafı paylaşıyorlar. Üstelik benim ailemi yok etmiş olmalarına rağmen"
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