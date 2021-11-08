Samanyolu Haber /Gündem / Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti /08 Kasım 2021 12:03

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

Gazeteci Ahmet Nesin, 15 Temmuz ile ilgili en az Hulusi Akar kadar konuşulan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın İsviçre bankalarındaki hesaplarını anlattı.

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

15 Temmuz karanlık gecesinden bu yana 5 yıldan fazla bir süre geçti. O geceye ilişkin resmi söylemlerle çelişen pek çok gelişme yaşandı. 15 Temmuz ile ilgili gerçekleri araştıran gazeteci Ahmet Nesin, eline geçen yeni bilgileri takipçileriyle paylaştı.

15 Temmuz ile ilgili iki komutan en az Hulusi Akar kadar konuşuldu. Bunlardan biri Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı diğeri ise o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal.

TSK’dan ayrılmasının ardından Aksakkalı’nın SADAT’a Libya’da asker yetiştirdiğini söyleyen Ahmet Nesin, Aksakallı ve Ünal adına İsviçre bankalarında ciddi hesaplar açıldığına ilişkin bilgilerin kendisine ulaştığını söyledi.

Ahmet Nesin, Abidin Ünal’ın 15 Temmuz’dan hemen önce Erdoğan’la Marmaris’te gizlice görüştüğünü ve 15 Temmuz günü öğrencileri fazla yormamaları konusunda ?Hava Harp Okulu komutanlarını uyardığını hatırlattı.
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Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

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