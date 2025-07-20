Zekat almak suç sayıldı, KHK'lı öğretmen tutuklandı





Osmaniye’deki evinde 15 Temmuz sabahı gözaltına alınan Aki, İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü ve üç gün gözaltına tutulmuştu.



TR724’ün edindiği bilgilere göre 4 ay önce KHK TV‘ye konuşan Ali Aki’ye sadaka ve zekat amaçlı cüzi miktarlarda para gönderilmesi ‘örgütün finansmanı’ olarak soruşturma konusu yapıldı.



İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan kişiler, mağdurlara nakdi yardım yapmak ya da maddi yardım almak gibi gerekçelerle suçlanıyor.



Eşiyle birlikte ihraç edilen Ali Aki ve eşi hakkında 2022’de Gülen hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında dava açılmış, ikisi de ilk duruşmada beraat etmişti. İşsiz kaldıktan sonra birçok işte çalışan Ali Aki, ağır yük kaldırdığı için omurgası kaymış, ağrıları nedeniyle evinden çıkamaz hale gelmişti. Sağlık sorunları bulunan Aki’nin omuriliğinden ameliyat olması gerektiği de belirtildi.

”Ben bunları hak edecek ne yaptım?”



İhraçtan sonra ailevi sorunlar da yaşadığını gözyaşları içinde anlatan Aki, “İlk taşı annem attı, sonra abim… ‘İslam hukukuna göre sen vatan hainisin. Sen ölünce seni aile mezarlığımıza koymayacağız. Senin malına el koyacağız.’ dedi. En ağırı ise ‘Senin hanımın da bizlere cariyedir’ sözleri oldu. Ben bunu hak edecek ne yaptım?” demişti.



Ailesinden gördüğü dışlanmayı ve kendisine yöneltilen ağır ithamları paylaşan Aki’nin gözyaşları içinde dile getirdiği sözler, sosyal medyada yankı uyandırmıştı.