Zekiye Ataç'a şimdi de Emniyet tahdidinden pasaport verilmiyor

Kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ayaç’la annesi Zekiye Ataç’ın yaşadıkları artık ‘işkenceye’ dönüştü.





Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan Zekiye Ataç, pasaport işlemleri için gittiği Emniyet'te bu kez de pasaport tahdit şerhiyle karşılaştı.





Valilik,"Mahkeme kararını verdik." derken, Emniyet “Bizde yok.” cevabını verdi. Küçük Ahmet’in işlemlerinin bir önce sonlanması ve 27 Şubat’ta Almanya’daki tedavisine yetişmesi gerekiyor.







"ŞERHİN KALKMASINI BEKLEYECEĞİZ"





Zekiye Ataç yaşadıklarını şahsi Twitter hesabında, “Ben valiliğe geldim pasaport işlemleri için ama bu sefer emniyetin pasaport tahdit şerhi devam ediyor, onun kalkmasını bekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.





Acılı anne bir diğer mesajında ise şunları kaydetti: “Sabahtan beri gitmediğim kurum kalmadı. Bir yandan da Ahmet arayıp Anne gel diyor. EVRAK ORTADA YOK. VALİLİK VERDİK DİYOR. EMNİYET BİZDE YOK DİYOR.”