Zelenski anlaşmayı tamamlamak istiyor: Trump ile Şükran Günü'nde bir araya gelme çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Zelenski'nin anlaşmayı tamamlamak için Trump'la "en kısa sürede" görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yermak, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirecek anlaşmanın tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Andriy Yermak, Axios'a yaptığı açıklamada, iki liderin Şükran Günü'nde bir araya gelerek Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirecek anlaşmanın tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Yermak, "Başkan Zelenski'nin ziyaretinin en kısa sürede gerçekleşmesini umuyorum çünkü... bu, Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme tarihi misyonunu sürdürmesine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Yermak'a göre, bu görüşmenin ardından Trump anlaşmanın Ukrayna tarafından onaylandığını açıklayabilir ve belgeyi Rusya'ya iletebilir.

Anlaşmada Son Durum ve Değişiklikler

Ukraynalı yetkili, mevcut taslakta önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu:

Önceki 28 maddelik planın "kabul edilemez" olduğu ve rafa kaldırıldığı belirtildi. Yeni taslağın 19 maddeden oluştuğu açıklandı.

Ukrayna'nın barışıyla doğrudan ilgisi olmayan maddelerin çıkarıldığı ifade edildi. Bazı maddelerin Ukrayna tarafına daha kabul edilebilir hale getirildiği kaydedildi.

Yermak, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki anayasal taahhüdünden vazgeçmeyeceğini vurguladı, ancak "Şu anda gerçeklik içinde yaşıyoruz. NATO'da değiliz" diyerek mevcut durumu değerlendirdi. Bu açıklama, Kiev yönetiminin NATO hedefinden tamamen vazgeçmediğini ancak mevcut koşullarda gerçekçi bir perspektif sergilediğini gösteriyor.

Eş Zamanlı Diplomatik Hamleler

Bu gelişmeler yaşanırken, Axios'un haberine göre Ukrayna ve Rusya delegasyonları Abu Dabi'de doğrudan müzakerelere devam ediyor. Aynı gün Rus heyetinin ABD temsilcileriyle de bir araya geldiği bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Abu Dabi'deki görüşmeleri yakından takip ettiklerini doğruladı.

Diplomatik kaynaklar, Trump'ın 25 Kasım'da Washington'dan ayrılarak Florida'daki tatil evine gidecek olmasının, 27 Kasım'daki olası zirvenin gerçekleşmesi önünde pratik bir engel oluşturduğuna işaret ediyor. Bu durum, tarafların diplomatik takvimi yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini gösteriyor.
