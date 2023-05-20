Zelenski: Arap Birliği Zirvesinde

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Cidde'ye giden Zelenskiy, Arap liderleriyle 'barış formülü' nasıl gerçekleşiri konusunu görüştü.





Al-Arabiya TV kanalının bildirdiğine göre Zelenski, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine Polonya'dan kalkan bir Fransız uçağıyla Cidde'ye geldi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Arap Birliği'nde yaptığı konuşmada bazı Arap ülkelerinin liderlerini Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline "göz yummakla" suçladı.





32. Arap Birliği Zirvesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dönüşü ve Zelenski'nin ziyaretiyle son yılların dünya basınında en geniş yer bulan Arap Birliği zirvesi oldu.





Arap Birliği ülkelerinden sadece Suriye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline açıkça destek verdi. Birçok Arap ülkesi ise işgali desteklemeden Rusya ile iyi ilişkilerini korumaya çalıştı. Zelenski, bu ülkeleri Moskova ile ilişkilerini tekrar değerlendirmesini istedi.





Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Zelenski, "Maalesef dünyadaki ve bugün aranızdaki bazı kişileri kafesteki insanlara ve yasadışı ilhaklara göz yumdu" dedi.





Zelenski "İçten bir bakışa sahip olabilmeniz için buradayım. Ruslar sizi ne kadar etkilemeye çalışırsa çalışsın, bağımsız olunmalı" diye konuştu.





Arap ülkelerinin kendi tarihlerinde yaşadıklarına göndermede bulunan Zelenski, Ukrayna'nın kendini koloniciler ve emperyalistlerden korumaya çalıştığını ifade etti.





Arap Birliği Zirvesine Esad’da katıldı





Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’de gerçekleşen Arap Zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’da katıldı.





ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Suriye lideri Beşar Esad’ın Kasım 2011'de üyeliğinin askıya alınmasından beri ilk kez katıldı.





Esad'ın zirveye katılımından rahatsız olan ABD'nin Suudi Arabistan'ı 'yaptırımlarla' tehdit etmesi sonrası, Suudi Arabistan'ın bu hakereketinin, zirveye Zelenski'yi davet ederek yaptırımlara karşı ön alma hamlesi olarak yorumlandı.