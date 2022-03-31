Zelenski Avustralya'dan zırhlı araç talep etti

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri saldırı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise farklı ülkelerle temasta olmayı sürdürerek destek taleplerini yineliyor.







ZIRHLI ARAÇ VE YAPTIRIM TALEBİ



Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avustralya parlamentosuna konuştu. Zelenskiy konuşmasında Avustralya’dan zırhlı araç ve Rusya’ya yaptırımların sertleştirilmesi talebinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avustralya parlamentosuna konuştu. Zelenskiy konuşmasında Avustralya’dan zırhlı araç ve Rusya’ya yaptırımların sertleştirilmesi talebinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya’nın başlattığı savaşta, uzakta olan Avustralya dahil olmak üzere, hiçbir ülkenin nükleer çatışma tehdidinden korunmadığını söyledi.Avustralya’ya 90 milyon dolar askeri destek ve 50 milyon dolar insani yardım için teşekkür eden Zelenski, daha fazla zırhlı araç ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılmasını talep etti.