Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski’den 'barışa giden' yol açıklaması /06 Ocak 2025 12:45

Zelenski’den 'barışa giden' yol açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir kez daha “barışa giden” yolun NATO’dan geçtiğini tekrar etti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Volodimir Zelenskiy, Lex Fridman’ın YouTube’da yayınlanan podcastinde barış süreci hakkındaki soruları yanıtladı.

Zelenskiy, NATO’dan güvenlik garantileri ve silah desteği almanın Ukrayna için barışa giden yolda önemli adımlar olduğunu ifade etti. 

Zelenskiy, barışa ulaşmak için Ukrayna’nın güçlü bir konumda olması gerektiğini belirtti. “Ateşkes öncesinde güçlü bir Ukrayna, güçlü pozisyonlar önemli. Güvenlik garantileri konusunda Trump ile konuşabiliriz. NATO’ya hızlı bir adım, yani kısmi üyelik, bunun bir parçası olabilir” dedi.

Ukrayna lideri, NATO garantilerinin yalnızca Kiev’in kontrol ettiği bölgelere uygulanmasını öngördüğünü, ancak Kırım, Donbas, Herson ve Zaporijya bölgeleri üzerindeki hak iddialarından resmi olarak vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ukrayna’ya sağlanacak silahlar ateşkes rejimi sürecinde kullanılmayacak

Zelenskiy, Ukrayna’ya sağlanacak silahların ateşkes rejimi sürdüğü sürece kullanılmayacağını vurguladı. Güvenlik garantileri kapsamında Batı’dan silah desteğinin önemine de değindi.

Moskova ise, barış müzakerelerinin yeniden başlaması için farklı koşullar öne sürüyor: Ukrayna’nın Donbas, Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesi ve bu bölgelerdeki Rus egemenliğinin tanınması, Ukrayna’nın tarafsız, nükleersiz ve blok dışı bir ülke olma taahhüdü, Demilitarizasyon, Uluslararası yaptırımların kaldırılması.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının mevcut şartlar altında diplomatik bir çözümü imkansız hale getireceğini ve NATO’nun Rusya’ya karşı doğrudan çatışmaya sürüklenmesine yol açacağını öne sürerek, bunun “kontrol edilemeyen bir tırmanışa” neden olacağını belirtti.
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