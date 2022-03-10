Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski’den Putin’e: 'Savaş suçu işlemekten yargılanacaksınız' /10 Mart 2022 17:24

Zelenski’den Putin’e: 'Savaş suçu işlemekten yargılanacaksınız'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Vladimir Putin’i savaş suçu işlemekle suçladı. Zelenski, Putin'e seslenerek "Savaş suçu işlemekten yargılanacaksınız ve sonrası da olacak. Rus vatandaşları ve uzun yıllar boyunca aldattığınız herkes size karşı olacak" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine başlattığı saldırıların 15. gününde yeni açıklamalarda bulundu.

Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e seslenen Zelenski, "Savaş suçu işlemekten yargılanacaksınız ve sonrası da olacak. Rus vatandaşları ve uzun yıllar boyunca aldattığınız herkes size karşı olacak" dedi. Mariupol başta olmak üzere birçok kentte Rusya’nın halka dağıttığı yardımların propaganda amacıyla yapıldığını ifade eden Zelenski, Rusya’nın insani yardım ve insani koridorlarını eleştirdi. Zelenski, "Dizlerinin üstünde çökmüş işgalcilerden ekmek ve su almaya çalışan halkımızı küçük düşürmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Zelenski ayrıca Mariupol’de dün gerçekleştirilen hastane saldırısında 1’i çocuk 3 kaybın, 17 de yaralının olduğunu belirtti.

"SOMUT BİR SİNYAL BEKLİYORUZ"
Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı katılım başvurusu hakkında konuşan Zelenski, "Somut bir sinyal bekliyoruz. Güçlü bir destek bekliyoruz. Hakkaniyetli olmalı. Gerçek, insancıl Avrupalı olmalı. Kimin hangi pozisyonda durduğunu biliyoruz. Arkamızda kimin olduğunu ve Avrupa Birliği’nin sadece muhasebe yaptığını düşünenleri çok iyi biliyoruz. İkna etmek için çalışacağız" dedi.

"UKRAYNA ORDUSU KİLİT BÖLGELERDEKİ SALDIRILARI PÜSKÜRTÜYOR"
Ukrayna’nın tüm güçlerinin 15 gündür direnişte olduklarını hatırlatan Zelenski, "15 gündür devletimizi savunuyoruz. Biz sabrettik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, ulusal muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve direnişe katılanlar sayesinde köle olmadık ve asla olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARDAN ETKİLENEN HER ŞEHİR İÇİN ÖZEL BİR DEVLET PROGRAMI OLUŞTURULACAK"
Savaş sonrası yıkılan kentlerde çalışacaklarını ve Rusların bıraktığı savaş izlerinden arınacaklarını dile getiren Zelenski, "Saldırılardan etkilenen her şehir için özel bir devlet programı oluşturulacak. Hükümete kalkınma için talimat verdim. Kötülüğün geldiği tüm şehirlerde Rus işgalinin izlerine rastlamayacaksınız" dedi.
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