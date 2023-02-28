Zelenski, Erdoğan’a 'hayır' dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya doğrudan taarruza geçtiği 24 Şubat 2022’nin yıldönümünde düzenlediği basın toplantısında, “savaşa devam” mesajı verdi. Kendisine Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelip gelmeyeceği sorulduğunda Zelenski, Erdoğan’la yeni görüştüğünü, fakat bu konuda onunla farklı düşündüğünü ifade etti.







Zelenski, kendisinin Putin’le artık konuşacak hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Zelenski, savaşın çıkmasından önce Putin’le müzakere istediğine, Rus liderin o dönemde müzakereye yanaşmadığına değindi. Reddedilen, sadece Türkiye’nin teklifi değil. Ukrayna yönetimi, Çin’in 12 maddelik barış planını da reddetti. Gerekçe, bu planın Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki işgalini kalıcı kılacak olması. Oysa ki savaşın ikinci günü Zelenski, Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi ve İsviçre gibi “daimi tarafsız devlet” statüsü kazanması konusunu Rusya’yla müzakere etmeye hazır olduğunu söylemişti. O dönemde, müzakere teklifine Rusya mesafeli, Ukrayna ise olumlu yaklaşıyordu. Fakat sonradan hem Rusya’nın peş peşe başarısızlıklara imza atması Ukrayna’da özgüvene yol açtı. Hem de ABD ve İngiltere’nin Ukrayna’nın beklentilerini yükselterek Rusya’nın bozgununun yakın olduğunu söylemeleri tabloyu değiştirdi. Artık müzakereden bahsedene, “Sen Ukrayna’nın kazanmasını istemiyor musun” diye tepki gösteriliyordu. Türkiye, tahıl koridoru ve esir değişimi gibi acil konularla başlayan müzakerelerin genel müzakerelere dönüşeceğini umarken Ukrayna acil konuların müzakeresine “evet” ateşkes müzakerelerine ise “hayır” diyor.







ATEŞKES İÇİN YETERLİ DEĞİL

Rusya yönetimi de her şeye rağmen ayakta olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Kremlin dün “Barışın şartlarının oluşmadığını” söyledi yine. Savaştan önce de Zelenski’nin söylediği üzere Putin, Zelenski’yle masaya oturmayı reddetmiş, bu tavrıyla Ukrayna yönetimini tamamen ABD’nin çizgisine itmişti. Şimdi Ukraynalı uzmanların da söylediği üzere Rusya tahmin edilenden çok daha dayanıklı çıktı. Fakat Ukrayna da Rusya’nın tahmininden daha dayanıklı çıktı. Ancak görünen o ki bunlar, henüz ateşkes için yeterli değil.



