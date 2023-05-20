Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski G7 Zirvesi'ne katılmak için Hiroşima'da /20 Mayıs 2023 12:19

Zelenski G7 Zirvesi'ne katılmak için Hiroşima'da

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, G7 zirvesinin yapıldığı Japonya’nın Hiroşima kentine gitti. Zelenski, G7 liderleriyle biraraya gelecek ve ülkesinin Rusya’ya karşı savunmasında verilen desteğin arttırılmasını isteyecek.

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Zelenski’nin dünyada ilk nükleer bomba saldırısına maruz kalmış Hiroşima’da G7 zirvesine katılmasının Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanma tehditleri açısından da sembolik bir önem taşıdığı ifade ediliyor.

Japonya’da yapılan G7 zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’le Tayvan konusundaki gerginliğin tavam yaptığı bir döneme denk gelmesiyle de dikkat çekiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı G7 zirvesine giderken de yine askeri kıyafet giymeyi tercih etti. Japonya ulaşmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Zelenski, “Japonya. G7. Ortaklar ve dostlarla önemli toplantılar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, dün de Arab Ligi zirvesine katılarak burada Arap dünyasının liderleriyle biraraya geldi.

Zelenski’nin ziyareti öncesinde gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron “Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık göstermeyen tüm devletlere karşı elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız” dedi.

Zelenski, Hiroşima’da G7 liderlerinin yanısıra Hindistan ve Brezilya cumhurbaşkanlarıyla da biraraya gelecek.
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