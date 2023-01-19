Zelenski: helikopter kazası, 'savaşın bir sonucu'

Kiev’e yakın Brovari şehrinde gerçekleşen helikopter kazasında nihayi olarak 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu kazada Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı ile bakanlıktan önemli personellerde hayatını kaybetti.







Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 14 kişinin öldüğü helikopter kazasının ardından Davos Zirvesi'nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





İsviçre'nin Davos kasabasındaki 53. Küresel Ekonomik Forumu'na (WEF) video konferans ile bağlanan Zelenski, kazanın "savaşın bir sonucu" olduğunu dile getirdi.





Zelenski, Savaş zamanlarında kaza diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. Helikopter kazasında tüm emareler, olayın bir kaza olduğunu gösteriyor. Ancak Ukrayna güvenlik servisi, teknik arıza ya da uçuş ihlalleri gibi olası nedenlerin yanı sıra sabotaj ihtimalini de araştırıyor.





Ukrayna istihbaratının Zelenski’nin ifadelerinde geçen üç ihtimalin araştırıldığını bildirdi. Ukrayna medyasının yazdığı bu ihtimaller şöyle sıralandı: Pilot hatası, bölge şartlarına dikkat etmeme; teknik sorun; ve halen tespit edilememiş bir sabotaj.