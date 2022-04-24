Samanyolu Haber /Gündem / Zelenski ile görüşen Erdoğan'dan 'garantörlük' mesajı /24 Nisan 2022 14:40

Zelenski ile görüşen Erdoğan'dan 'garantörlük' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan'ın Türkiye'nin garantörlüğe olumlu baktığını açıklaması ön plana çıktı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Erdoğan, "tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerek" dediği belirtildi.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını" dile getirdi.
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