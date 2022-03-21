Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski ile ilgili İngiltere iddiası /21 Mart 2022 20:19

Zelenski ile ilgili İngiltere iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna üzerinde sürdürdüğü askeri saldırılar devam ederken, savaşla birlikte daha çok gündeme gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve aldığı çeşitli kararlar da konuşulmaya devam ediyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında daha da ön plana çıkan bir lider oldu ve dünyada adı daha fazla tanındı.

Yine Zelenski ile ilgili olarak gündeme gelen bir konuda ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ailesine İngiltere’de sığınma teklif ettiğini söyledi.

TEKLİFİNİ AÇIKLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ailesine İngiltere’de sığınma teklif ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı bu olasılığın ‘asırlar önce’ tartışıldığını ifade eden Johnson, “Volodimir her zaman Ukrayna halkı ile birlikte kalacağını söyledi. Ona hayran olduğumu söylemeliyim” dedi.

“KAHRAMAN BİR SAVAŞ LİDERİ”

Johnson, Zelenski’nin “halkını bir araya getirme” ve “dünyayı harekete geçirme” konularında da çok başarılı olduğunu dile getirirken, onu “kahraman bir savaş lideri” olarak nitelendirdi.

Johnson, "Zelenski'yi elimden gelen her şekilde desteklediğimi göstermek istiyorum. Bu, desteğimi göstermenin yararı olur mu bilmiyorum ama Putin’in başarısız olması ve Zelenski’nin başarılı olması çok büyük, stratejik, politik, ekonomik ve ahlaki öneme sahip” dedi.
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