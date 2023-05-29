Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski, İran’a 50 yıllık yaptırım istedi /29 Mayıs 2023 07:32

Zelenski, İran’a 50 yıllık yaptırım istedi

Zelenskiy'nin önerisine göre, Ukrayna'nın 50 yıl süreyle İran'a yaptırımlar uygulaması öngörülürken, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması yer alıyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'a 50 yıllık süreyle yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sundu.

Karar taslağı Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın internet sitesinde yayımlandı.

Karar taslağında, Zelenskiy'in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 27 Mayıs 2023 tarihli aldığı "İran'a yönelik sektörel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin kararını Yüksek Rada'nın değerlendirmesine sunduğu belirtildi.

Taslağa göre, Ukrayna'nın 50 yıl süreyle İran'a yaptırımlar uygulaması öngörülürken, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması yer aldı.

Ayrıca tasarıda İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin ve bu ülkeye yatırımların yasaklanması da yer alıyor.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Avrupa ve Orta Doğu için tehdit oluşturan bir terör rejimi olduğu, nükleer deneylerinin tüm dünya için risk oluşturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Moskova'nın önemli bir müttefiki haline geldiğine işaret eden Podolyak, "İran, şehirlerimize yönelik saldırılar için Moskova'ya kasıtlı olarak silah sağladı. Dün gece Şahed insansız hava aracıyla Kiev'e yapılan saldırı bu gerçeğin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in bu nedenle İran'a yaptırım uygulanmasına yönelik karar taslağını parlamentoya sunduğunu kaydeden Podolyak, "Tahran'a hayatın temel kanunlarını, özellikle de bumerang kanunu hatırlatmak istediğini" belirtti.
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