Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Radyosu’na yaptığı açıklamada, ABD tarafından vaat edilen yardımın büyük bir kısmının henüz Ukrayna’ya ulaşmadığını belirtti.





Pentagon’un daha önce yaptığı açıklamalara göre, çatışmanın başladığı tarihten itibaren ABD Kongresi tarafından Ukrayna’ya tahsis edilen yardımın toplam tutarı 182 milyar doları aştı. Ancak Zelenskiy, bu yardımın yalnızca bir kısmının Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.





Zelenskiy, ABD Kongresi’nde hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, farklı zamanlarda çeşitli yardım paketleri için oy kullandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Oylanan toplam yardım miktarı 170 milyar dolar ile 175 milyar dolar arasında değişiyor. Ancak bu paranın önemli bir kısmı henüz Ukrayna’ya ulaşmadı. Bana ne kadarını aldığımızı soracak olursanız, rahatlıkla yarısını alamadığımızı söyleyebilirim.”