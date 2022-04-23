Samanyolu Haber /Gündem / Zelenski: Rusya için Ukrayna’ya saldırmak sadece başlangıç /23 Nisan 2022 12:12

Zelenski: Rusya için Ukrayna’ya saldırmak sadece başlangıç

Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenski, Rusya için Ukrayna’ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Moskova’nın daha sonra başka ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti.

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Zelenski video mesajında, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya’nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız” dedi.


Zelenski, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna’ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna’yla savaşması gerektiğini savunan Zelenski, “Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik” dedi.

Zelenski ayrıca, Ukrayna’nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Ülkesinin ilk görevinin orduyu gerekli silahlarla temin etmek olduğunu vurgulayan Zelenski, “Ve sonunda bizi dinleyen, tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım. Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna’dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz” diye konuştu.

Zelenski ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları Rus güçlerine karşı direnmeye çağırdı.
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