Zelenski Rusya'yı suçladı: 'Tahıl ihracatını engelliyor, dünya kıtlık tehdidiyle karşı karşıya’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu. Zelenski Rusya’nın deniz ticaretini engellemesi sebebiyle 22 milyon ton tahılın depolarda bekletildiğini söyledi.







Rus ordusunun, ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirten Zelenski, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir “felaket” olarak nitelendirdi.





Zelenski, “Dünya küresel bir kıtlık tehdidiyle karşı karşıya. Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı.