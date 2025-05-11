Samanyolu Haber /Gündem / Zelenski: Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim /11 Mayıs 2025 20:36

Zelenski: Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul önerisini kabul etmesi çağrısı yapmıştı. Zelenski, öneriyi kabul ettiğini açıklayarak, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" ifadelerini kullandı. Son Dakika... Trump'ın çağrısının ardından... Zelenski: Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti. Putin ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan söz konusu öneriye, "Ukrayna derhal kabul etmeli. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" çağrısı gelmişti.

ZELENSKİ: PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM
Bu çağrıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes beklediklerini söyleyerek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" ifadelerini kullandı..
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenski: Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:59:47