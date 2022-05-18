Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

VOA'dan Arzu Çakır'ıngöre, Uluslararası Cannes Film Festivali'nin 75'incisi bu akşam yapılan açılış töreniyle başladı. Zelenski, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Charlie Chaplin'in sinema tarihine geçen "Diktatör" filmi arasında benzerlik kurarak, "Dünyanın, yeni diktatörleri anlatmak için yeni bir Charlie Chaplin'e ihtiyacı var" dedi.Croisette'deki açılış törenine sürpriz konuk olan Ukrayna Cumhurbaşkanı, sinema ve savaş arasındaki yakın bağı vurgulayan bir konuşma yaptı. Zelenski'nin video konferans yoluyla yaptığı konuşma, salonda önce şaşkınlık yarattı, ardından katılımcılar uzun süre Zelenski'yi ayakta alkışladı.Her zaman olduğu gibi askeri kıyafetlerle konukların karşısına çıkan Zelenski, sözlerine "Size bir hikaye anlatacağım" diye başlayarak, "Bu hikayede en önemli olan başlangıç değil, sondur. Bu son çoktan yazıldı. 20. yüzyılın en korkunç diktatörleri sinemaya bayılırlardı. Ama onlardan geriye, belgesel kroniklerdeki o korkunç görüntüler kaldı. Filmler o dönemde, diktatörlere meydan okumaydı" dedi.Konuşmasında Cannes Film Festivali'nin yapıldığı ünlü Croisette binasını, Rus ordusunun bombaladığı Mariupol Tiyatro binasına benzeten Zelenski, "Bugünlerde işkence görmüş insanları bulmadığımız tek bir hafta bile geçmiyor. Belediye tiyatrosu Mariupol'u Rus bombasının nasıl yerle bir ettiğini gördünüz. Bu tiyatro bugün sizin toplandığınız binaya benziyordu. Oraya insanlar sığınmıştı, onlar sivil insanlardı" diye konuştu.Sinema tarihinin büyük oyuncu ve yönetmeni Charlie Chaplin'e ve filmi 'Diktatör'e de gönderme yapan Zelenski, Vladimir Putin ile 1940'larda gösterime giren Amerikan komedi filmi "Diktatör" filmindeki karakter arasında paralellik çizdi. Aktör kökenli Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Savaşmaya devam edeceğiz, başka seçeneğimiz yok. İnanıyorum ki, diktatör kaybedecek. Günümüzde, sinemanın 'sessiz olmadığını' kanıtlayacak yeni bir Chaplin'e ihtiyacımız var" diyerek dünya sinemasından örnekler vererek konuşmasına devam etti: "O zamandan beri, insanlık birçok muhteşem film yaptı. İnsan, savaşın dehşetinin devamı olmayacağını düşünürdü, ama o zaman olduğu gibi, şimdi de yeniden bir diktatör var. Yeniden özgürlük için savaş var ve yeniden sinema çok güçlü bir şekilde konuşmalı."Sürpriz konuşmasını "iyimser" bir mesajla bitiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Beni duyan herkese söylüyorum, umutsuzluğa kapılmayın, sonunda nefret ortadan kalkacak ve diktatörler ölecek. Bu hep böyle oldu. Bunu sağlayacak, her seferinde bu sonu verecek ve her seferinde özgürlükten yana olacak sinemaya ihtiyacımız var" diye konuştu.