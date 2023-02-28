Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den dikkat çeken iddia: Putin'i çevresindekiler öldürecektir /28 Şubat 2023 12:28

Zelenski'den dikkat çeken iddia: Putin'i çevresindekiler öldürecektir

Ukraynalı Devlet Başkanı Zelenski, Putin hükümetinin "kırılgan" olduğunu ve Rus halkının "katili öldürmek" için bir sebep bulacağını söyledi.

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Ukraynalı Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümü için hazırlanan “Yıl” adlı belgeselde açıklamalarda bulundu. 

Zelenski belgeselde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir gün kendi yakın çevresinin öldüreceğini iddia ederek, "Putin rejiminin kırılganlığının hissedildiği bir an kesinlikle gelecek" dedi. 

Zelenski, "Yırtıcı hayvanlar, yırtıcı hayvanlar tarafından yenecek. Ne zaman olacak? Bilmiyorum. Ama bir gün olacak. Kendilerine bir neden bulacaklar" sözlerini ifadesine ekledi.

Putin'i diktatör olarak ilan eden Zelenski, "(Putin) bir tiran olduğunu kanıtladı. Korkunç bir adam" vurgusunda bulundu.
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