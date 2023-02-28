Zelenski'den dikkat çeken iddia: Putin'i çevresindekiler öldürecektir

Ukraynalı Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümü için hazırlanan “Yıl” adlı belgeselde açıklamalarda bulundu.







Zelenski belgeselde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir gün kendi yakın çevresinin öldüreceğini iddia ederek, "Putin rejiminin kırılganlığının hissedildiği bir an kesinlikle gelecek" dedi.





Zelenski, "Yırtıcı hayvanlar, yırtıcı hayvanlar tarafından yenecek. Ne zaman olacak? Bilmiyorum. Ama bir gün olacak. Kendilerine bir neden bulacaklar" sözlerini ifadesine ekledi.





Putin'i diktatör olarak ilan eden Zelenski, "(Putin) bir tiran olduğunu kanıtladı. Korkunç bir adam" vurgusunda bulundu.