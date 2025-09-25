Zelenski'den 'görevi bırakma' açıklaması

Axios, Zelenski’nin sözlerini “Benim hedefim savaşı bitirmek, görevde kalmaya devam etmek değil” şeklinde aktardı.





Zelenskiy ayrıca, bir ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna parlamentosundan seçimlerin düzenlenmesini isteyeceğini belirtti. Ancak mevcut güvenlik durumu ve Ukrayna Anayasası’nın seçimler için belirli zorluklar içerdiğini ifade etti.





Ukrayna Devlet Başkanı, halkın uzun vadeli barışı sağlamak için gerekli önemli kararları alabilecek yetkiye sahip yeni bir lider isteyebileceğini belirterek “Ateşkes sırasında, güvenliğin seçim yapılmasına imkân verebileceğini düşünüyorum. Bu mümkün olabilir,” dedi.