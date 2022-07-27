Zelenski'den korkutan iddia: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye göre Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılarda bugüne kadar 40 bine yakın Rus askeri hayatını kaybetti. Zelenski, on binlerce askerin de yaralandığını öne sürdü.







Bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında savaşa ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Zelenski, Odesa’nın tekrar vurulduğunu hatırlatarak konuşmasında sert ifadeler kullandı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Zelenski, “Rusya Savunma Bakanlığı bu tür saldırılar hakkında ne yalan söylerse söylesin, kesinlikle bunun karşılığını vereceğiz. İşgalciler cezasız kalmayacak.” dedi.





Rusya’nın kendi halkına savaşla ilgili bilgi sağlamadığını öne süren Zelenskiy, “Rus devleti dört aydır vatandaşlarına herhangi bir bilgi vermedi. Tamamen sessizlik. Siyasi ve askeri düzeyde sayısız röportaj ve konuşmada hiçbir şey yayınlanmadı veya söylenmedi. Ancak, bu sayı şimdiden yaklaşık 40 bin. Rus ordusunun 24 Şubat’tan bu yana kaybettiği asker sayısı bu kadar. On binlercesi de yaralandı” diye konuştu.





ÖLÜ SAYISI BATI İSTİHBARATINA GÖRE 15 BİN, RUSLARA GÖRE BİNLİ SAYILARDA

Ancak İngiliz ve ABD dış istihbarat başkanları, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda Ukrayna savaşında beş ayda 15 bin Rus askerinin öldüğünü duyurmuşlar ve bu rakamın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kayıplarının beklediğinden çok daha yüksek olduğunu savunmuşlardı.





İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in Başkanı Richard Moore, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaşta beş ayda en az 15 bin Rus askerinin öldüğünü söylemişti. ABD’nin etkin düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü’nün bu yılki Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Moore, bunun “muhafazakar” bir tahmin olduğunu belirterek “Bu sayı kabaca Rusların 1980’lerde Afganistan’da on yılda verdikleri kayba denk geliyor” demişti.





Aynı konferansta konuşan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in Başkanı Bill Burns de Amerikan istihbarat verilerine göre 15 bin Rus askerinin öldüğünü ve üç katı kadar da yaralı olduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.





Ukrayna’dan bu ayın başında yapılan açıklamada çok daha yüksek rakamlar telaffuz edilmiş ve savaşta 36 bin 200 Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti.





Rusya ise kayıpları konusunda şimdiye kadar sadece iki kez resmi açıklama yaptı. Son olarak 25 Mart’ta açıklanan verilerde savaşta ölen Rus askerlerinin sayısı bin 351 olarak bildirildi.