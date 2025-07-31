Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den Putin'i çok kızdıracak çıkış: Rusya’da rejim değişikliği hedeflenmeli /31 Temmuz 2025 13:37

Zelenski'den Putin'i çok kızdıracak çıkış: Rusya’da rejim değişikliği hedeflenmeli

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın Rusya’da bir “rejim değişikliği”ni hedeflemesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmaya devam edeceğini savundu.

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Zelenski, sınırların ve toprak bütünlüğünün gözetilmesini öngören “Helsinki Nihai Anlaşması”nın imzalanmasının 50. yılı vesilesiyle düzenlenen bir konferansa online olarak katıldı ve “Rusya’nın bu savaşı durdurmaya zorlanabileceğine inanıyorum. Bu savaşı başlatan onlardı ve sona erdirmeye de zorlanabilirler. Ancak dünya, Rusya’da rejim değişikliğini hedeflemezse, bu savaş bitse bile Moskova komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmaya devam edecek” dedi.

Zelenski, ayrıca Moskova’nın Kiev’e düzenlediği son saldırının ardından Rusya’nın mali varlıklarına el konulması çağrısında bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı, “Hep birlikte Rus savaş makinesini tamamen durdurmalıyız… Dondurulmuş her Rus varlığı, yolsuzlukla çalınan servetler de dahil olmak üzere, Rus saldırganlığına karşı savunmada kullanılmalıdır. Artık Rus varlıklarını sadece dondurmanın değil, onlara el koymanın ve bu varlıkları savaşa değil, barışa hizmet etmesi için kullanmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
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