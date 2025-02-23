Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den 'şartlı' istifa çıkışı: 'Hazırım' /23 Şubat 2025 19:33

Zelenski'den 'şartlı' istifa çıkışı: 'Hazırım'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'tan ne gibi güvenceler istediği sorusuna “Ukrayna'nın NATO üyeliği için devlet başkanlığından vazgeçmeye hazırım” yanıtını verdi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, Avrupalı liderlerin yarın Ukrayna'da gerçekleştirecekleri toplantıya değindi. Avrupalı liderlerin “gelecek yıllar için değil gelecek haftalar için haftalar için” stratejilerini konuşacaklarını ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerini tartışacaklarını belirten Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa ve ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bir ya da iki hafta içinde liderlerin Avrupa Birliği'nin bir başkentinde bir araya gelerek “Ukrayna'nın ne gibi güvenlik garantilerine sahip olabileceğini konuşacaklarını kaydeden Zelenski, alınacak bazı “güçlü kararlar” olduğunu ve Avrupa Birliği parlamento liderleriyle Rusya'ya yönelik destek ve yaptırım paketleri konusunda ayrı bir toplantı yapılacağını dile getirdi.

"NATO ÜYELİĞİ"
Zelenski'ye ABD Başkanı Donald Trump'tan ne gibi güvenceler istediği ve barış karşılığında Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan “vazgeçmeye” razı olup olmadığı soruldu. Bunun üzerine Zelenski, “Eğer bu koltuğu bırakmamı istiyorsanız, bunu yapmaya hazırım ve bunu Ukrayna'nın NATO üyeliği ile de takas edebilirim” dedi. Zelenski, Ukrayna'nın 20 yıl sonraki değil, şu andaki güvenliğine odaklandığını belirtirken, on yıl boyunca devlet başkanı olarak kalmanın “hayali” olmadığını sözlerine ekledi.

Savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler konusunda Zelenski, NATO'ya katılma konusunun “masada” olacağını, ancak bu tartışmaların “nasıl sonuçlanacağını” bilmediğini söyledi. Zelenski, “Ancak bunun Ukrayna'nın davet edildiği bir masa olmadığını anlamamız hepimiz için önemli. Avrupalı liderleri davet eden Ukrayna'dır çünkü biz Avrupa'nın bir parçasıyız” diye konuştu. ABD’nin müzakere masasında olması gerektiğini vurgulayan Zelenski, “ABD’nin Ukrayna’nın bu savaştaki ana yardımcısı" olduğunun altını çizdi.

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