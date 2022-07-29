Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye’den işaret bekliyoruz /29 Temmuz 2022 14:40

Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması: Türkiye’den işaret bekliyoruz

Ukrayna lideri Zelenski, ülkesinin Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatına başlamaya hazır olduğunu ancak Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin işaretini beklediğini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den işaret bekliyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Zelenski’nin BM’nin aracılık ettiği ve geçen hafta Türkiye’de imzalanan anlaşma kapsamında Karadeniz’deki Çornomorsk limanını sevkiyatlara yönelik hazırlıkları görmek için ziyaret ettiği belirtildi. Çornomosk limanı tahıl anlaşması imzalanmadan önce Rusların kuşatması altındaydı.

Açıklamada “Ukrayna tarafı tümüyle hazır. Tüm ortaklarımıza, BM ve Türkiye’ye hazır olduğumuza dair gereken işaretleri gönderdik ve ordumuz durumun güvenliğini teyit etti” ifadeleri yer aldı. Açıklamada “Altyapı bakanı Türkiye ve BM ile doğrudan temas halinde. Başlayabileceğimize dair onlardan işaret bekliyoruz” dendi.
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