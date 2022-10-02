Zelenski'den yeni açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna askerlerinin Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrine girdiğini duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Zelenski, Moskova'nın referandumların sonucunda Ukrayna bölgelerinden geri çekilmesi üzerine "Rusya'nın ilhak girişimi 'mutlak bir maskaralığın kanıtıdır" dedi.



Ukrayna lideri, "Moskova'nın propagandacıları, Donbas'ta bir 'sözde referandum' filmi çektiler. Şimdi orada Ukrayna bayrağı var. Donbas üzerinde daha fazla Ukrayna bayrağının dalgalanacağına söz veriyorum. Ukrayna bayrağı zaten Lyman'da. Orada hala çatışmalar devam ediyor, ancak herhangi bir sözde referandumdan eser yok" diye ekledi.