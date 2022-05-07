Zelenski'nin telefonuyla Almanya - Ukrayna gerginliği bitti

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin tam bir dostluk atmosferinde geçtiği ve ‘geçmişte yaşanan gerginliğin’ giderildiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Almanya’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu çok açık bir biçimde dile getirdiği belirtilirken, Zelenski’nin, Steinmeier’in yanı sıra hükümet üyelerini ve Başbakan Olaf Scholz’u da ülkesine davet ettiği açıklandı. Böylece iki ülke arasındaki buzların bir telefon görüşmesiyle eritildiğine dikkat çekildi.



Öte yandan salı günü Kiev’e giderek Zelenski tarafından da kabul edilen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in bu telefon görüşmesinin gerçekleşmesinde etkin bir rol oynadığı ileri sürüldü. Ancak bazı çevreler Merz’in ziyaretinden önce Zelenski’nin Cumhurbaşkanı Steinmeier’i telefonla aralayacağı yönünde sinyaller geldiğini iddia etti.