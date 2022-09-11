Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: 2 bin kilometrelik alan Rusya'dan geri alındı /11 Eylül 2022 11:54

Zelenskiy: 2 bin kilometrelik alan Rusya'dan geri alındı

Yaklaşık 2 bin kilometrelik bir alanın Rusya’dan 'geri alındığını' söyleyen Ukrayna lideri Zelenskiy, "Harkov bölgesindeki 30'dan fazla yerleşim yeri kontrol altında" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 2 bin kilometrelik bir alanı Rusya’dan 'geri aldıklarını' söyledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Rusya'dan geri alınan alanlara Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerinin de dahil olduğunu bildirdi. "Silahlı Kuvvetler, Harkov bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı" diyen Ukrayna lideri, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını ileri sürdü.

HARKOV İÇİN RUSYA'YA TAHLİYE ÇAĞRISI
Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığına göre, Harkov bölgesine Moskova yönetimi tarafından atanan idari yönetici Vitaly Ganchev 'hayatlarını kurtarmak için' bölge sakinlerinin Rusya'ya tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi. 

Öte yandan, Ukraynalı yetkililer birliklerin ülkenin doğusunda Rusya ordusunun sevkiyat rotası olan Kupiansk’a girdiğini duyurdu.

İNGİTLERE: ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde 'kazanımlar elde etmeyi sürdürdüğü' belirtildi. Rusya'nın muhtemelen birliklerini geri çektiği ancak Kupiansk ve Izium şehirleri çevresinde çatışmaların devam ettiği kaydedildi. 
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