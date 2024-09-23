Zelenskiy ABD’de: BM’de Ukrayna Gelecek Paktı kabul edildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Zelenskiy’nin ABD ziyareti, Ukrayna’nın diplomatik ve askeri desteğini güçlendirmek için kritik bir fırsat sunuyor.





Ziyaretin uluslararası boyutunda, BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Gelecek Paktı” önemli bir yer tutuyor.





Rusya ve müttefiklerinin karşı çıkmasına rağmen, bu belge BM tarafından kabul edildi. Rusya’nın Batı’nın çıkarlarını temsil ettiği gerekçesiyle oylamanın ertelenmesi talebi 143’e karşı 7 oyla reddedildi. Bu gelişme, BM’de çok taraflılığın önemi ve uluslararası iş birliğinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.





Ziyaretin en kritik noktalarından birisi de Zelenskiy’nin ABD Başkanı Joe Biden’a Ukrayna’nın zafer planını sunacak olması.





Bu planın detayları henüz açıklanmamış olsa da, Zelenskiy’nin ABD’de müttefik liderlerle yapacağı görüşmeler, Ukrayna’nın savaş stratejisi ve barış çabalarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Biden’a sunulacak “zafer planı” ile Ukrayna’nın savaşın sona ermesine yönelik stratejik adımlarını müttefiklerine tanıtması, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırabilir. ABD ile yürütülen bu süreç, Ukrayna’nın savaş sonrası geleceğini şekillendirmede belirleyici bir rol oynayacak.





ABD’de Yoğun Diplomasi Trafiği





Zelenskiy, ABD ziyareti sırasında yalnızca Biden ile değil, aynı zamanda Kongre üyeleri, başkan adayları ve diğer müttefik liderlerle de bir araya gelecek.





Zelenskiy’nin Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de ayrı bir görüşme yapacağı açıklandı. Ayrıca Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ile de görüşmeyi planlayan Zelenskiy, ABD’de iki partili bir destek sağlama arayışında.





BM Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi





Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’daki durumu görüşecek ve BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacak. Bugün ise Gelecek Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştirecek. Zirvede, dünya liderleriyle birlikte “daha iyi bir gelecek nasıl inşa edilir?” sorusuna yanıt arayacak. Zirvenin odağında, uluslararası iş birliği ve çok taraflılığın yeniden canlandırılması bulunuyor.





Zelenskiy, ABD ziyaretine Pennsylvania’daki Scranton mühimmat fabrikasına yaptığı ziyaretle başladı. Bu fabrikada, Ukrayna için kritik öneme sahip top mermisi gövdeleri üretiliyor. Zelenskiy, fabrika çalışanlarına Ukrayna halkına yaptıkları katkılar için teşekkür etti ve ABD savunma sanayisinin Ukrayna’ya verdiği desteği vurguladı. Bu ziyaret, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımının kapsamını bir kez daha gözler önüne serdi.