Zelenskiy ABD'nin Donbas planına itiraz etti: 'Ruslar ele geçirir'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin önerdiği barış planında Donbas’tan Ukrayna askerlerini çekme ve bölgeyi “serbest ekonomik bölge” ilan etme fikrine karşı çıktı. Zelenskiy, “Bu adil bir uzlaşma değil; Ruslar çekilmemizi izlerken sivil kılığına girip bölgeyi ele geçirebilir” dedi.





Kiev’de gazetecilere konuşan Zelenskiy, planın detaylarını açıkladı: Ukrayna, Rusya’nın ilerlediği Donbas’tan çekilecek; Herson ve Zaporijya’da cephe hattı donacak. Rusya ise Harkiv ve diğer bölgelerden vazgeçebilir.





Zelenskiy, herhangi bir toprak tavizi için referandum veya seçim şartı koştu. Zelenskiy, “Karar Ukrayna halkının. Dört yıl acı ve ölümden sonra zorla barış dayatılmaz.” dedi.





ABD Başkanı Donald Trump ise Zelenskiy’yi hedef aldı. Trump, “Planı okumadı bile, meşruiyeti yok, seçim yapsın” diyerek Ukrayna lideri üzerine baskısını sürdürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın her iki taraftan da bıktığını ve gereksiz toplantılardan yorulduğunu söyledi.