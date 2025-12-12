Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy ABD'nin Donbas planına itiraz etti: 'Ruslar ele geçirir' /12 Aralık 2025 15:17

Zelenskiy ABD'nin Donbas planına itiraz etti: 'Ruslar ele geçirir'

Rusya-Ukrayna savaşında gözler barış planına çevrilmişken Zelensky'den ABD'nin planına dikkat çeken bir itiraz geldi.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin önerdiği barış planında Donbas’tan Ukrayna askerlerini çekme ve bölgeyi “serbest ekonomik bölge” ilan etme fikrine karşı çıktı. Zelenskiy, “Bu adil bir uzlaşma değil; Ruslar çekilmemizi izlerken sivil kılığına girip bölgeyi ele geçirebilir” dedi.

Kiev’de gazetecilere konuşan Zelenskiy, planın detaylarını açıkladı: Ukrayna, Rusya’nın ilerlediği Donbas’tan çekilecek; Herson ve Zaporijya’da cephe hattı donacak. Rusya ise Harkiv ve diğer bölgelerden vazgeçebilir.

Zelenskiy, herhangi bir toprak tavizi için referandum veya seçim şartı koştu. Zelenskiy, “Karar Ukrayna halkının. Dört yıl acı ve ölümden sonra zorla barış dayatılmaz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Zelenskiy’yi hedef aldı. Trump, “Planı okumadı bile, meşruiyeti yok, seçim yapsın” diyerek Ukrayna lideri üzerine baskısını sürdürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın her iki taraftan da bıktığını ve gereksiz toplantılardan yorulduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy ABD'nin Donbas planına itiraz etti: 'Ruslar ele... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:15:21